Kabila, condenado a pena de muerte

El expresidente de la RDC fue hallado culpable de traición

Por EFE

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
Kabila, condenado a pena de muerte

Nairobi, Kenia.- La Justicia militar de la República Democrática del Congo (RDC) condenó este martes a la pena de muerte al expresidente Joseph Kabila (2001-2019), al declararlo culpable de traición por apoyar al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que combate en el este del país contra el Ejército congoleño.

El Tribunal Superior Militar, con sede en Kinsasa, donde Kabila, de 54 años, ha sido juzgado ‘in absentia’ desde el pasado 25 de julio, lo describió como “líder” de la coalición Alianza Río Congo (AFC, por sus siglas en francés), considerada el brazo político del M23, según medios locales.

El auditor general de las Fuerzas Armadas (una especie de fiscal), general Lucien René Likulia, pidió en agosto la pena capital para Kabila, al considerarlo el autor intelectual de la violencia perpetrada por el M23, que cuenta con el respaldo de la vecina Ruanda, según han confirmado las Naciones Unidas y varios países.

Kabila fue condenado sin circunstancias atenuantes por traición, participación en un movimiento insurreccional, crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, asesinato, violación, conspiración y apología de crímenes de guerra.

Finalmente, la Justicia congoleña impuso a Kabila el pago de 33.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios: 29.000 millones para el Estado congoleño y 2.000 millones para cada una de las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, en el este del país, afectadas por la ofensiva del M23.

