Hamás es presionado para aceptar plan de paz

Jerusalén.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, podría haber superado finalmente a Hamás. Tras enfrentar meses de acusación de genocidio, condición de paria y presión global para detener la guerra en Gaza, Netanyahu ha acordado un plan de alto fuego con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El plan de 20 puntos, presentado por ambos mandatarios en la Casa Blanca, favorece en gran medida a Israel.

Hamás dice que aún estudia el plan y que responderá pronto. Pero mientras Trump reúne apoyo internacional para la propuesta, incluso de los aliados más cercanos de Hamás, el grupo rebelde islámico podría tener dificultades para rechazarla.

Hamás, que desencadenó la guerra el 7 de octubre de 2023, puede reclamar algunas victorias de acuerdo con el plan.

Lo más importante es que Israel deberá liberar a cientos de prisioneros palestinos, incluidos unos 250 que cumplen cadenas perpetuas tras ser condenados por ataques mortales contra israelíes.

Hamás también puede afirmar que obligó a Netanyahu a reconocer las aspiraciones de un Estado palestino, aun si los términos del plan son vagos.

Tel Aviv también hizo otras concesiones: Trump e Israel abandonaron un plan para expulsar de Gaza a los dos millones de palestinos. La nueva propuesta dice que todos los palestinos pueden quedarse, y cualquiera que decida irse podrá regresar.

A pesar de sus pequeñas ganancias, Hamás parece ser el gran perdedor según el plan de Trump. Sin embargo, es posible que no pueda rechazar la oferta. El mandatario dijo a los periodistas el martes en la Casa Blanca que Hamás tiene “tres o cuatro días” para responder a la propuesta.

Siguen ataques

Al menos 31 palestinos murieron el martes en la Franja de Gaza a manos de las fuerzas israelíes, informaron hospitales locales.

En Netzarim, el corredor controlado por Israel que divide el norte y el sur de Gaza, 17 palestinos murieron y 33 resultaron heridos mientras intentaban acceder a ayuda humanitaria, informó el hospital al-Awda.

Más tarde, un ataque israelí provocó la muerte de cuatro personas en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, informó el hospital.