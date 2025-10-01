Sismo de 6.9 en Filipinas mata a 31 personas

Manila, Filipinas.- Un terremoto de magnitud 6.9 con epicentro en altamar ocasionó el martes el derrumbe de muros en casas y edificios en una provincia del centro de Filipinas, provocó la muerte de al menos 31 personas, dejó muchas más heridas y obligó a que los residentes salieran a toda prisa de sus viviendas hacia la oscuridad después de que el sismo interrumpió el servicio eléctrico, informaron las autoridades.

El epicentro del terremoto, a una profundidad de 5 kilómetros, se ubicó a unos 19 kilómetros al noreste de Bogo, una ciudad costera de aproximadamente 90,000 habitantes en la provincia de Cebú, donde al menos 14 residentes perdieron la vida, indicó Rex Ygot, funcionario de mitigación de desastres, en entrevista telefónica con The Associated Press.

Se tiene previsto que el número de muertos en Bogotá aumente. Las autoridades buscaban la manera de transportar una retroexcavadora para acelerar las labores de búsqueda y rescate en un grupo de chozas en un poblado montañoso donde se registraron gradualmente, dijo.

“Es difícil moverse en el área porque hay peligros”, dijo a la AP Glenn Ursal, otro funcionario de mitigación, y agregó que algunos de los sobrevivientes fueron llevados a un hospital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la ciudad de Medellín, cerca de Bogotá, al menos 12 residentes murieron cuando fueron golpeados por techos y paredes que se derrumbaron, algunos mientras dormían, dijo Gemma Villamor, quien dirige la oficina de mitigación de desastres de la ciudad.

En la ciudad de San Remigio, también cerca de Bogo, cinco personas —tres miembros del personal de la guardia costera, un bombero y un niño— murieron luego de que los muros se vinieron abajo mientras intentaban huir a un lugar seguro, dijo el vicealcalde de la ciudad, Alfie Reynes.

Además de las viviendas, el sismo también dañó una estación de bomberos y caminos de asfalto y concreto en Bogotá, relató el bombero Rey Cañete.

“Estábamos en nuestro cuartel ya punto de retirarnos por el día cuando el suelo comenzó a temblar y salimos corriendo, pero tropezamos debido a la fuerza del temblor”, dijo Cañete vía telefónica, agregando que él y otros tres bomberos sufrieron cortes y contusiones leves.