Combustibles fósiles dificultan un acuerdo

Belém, Brasil.- La fuerte oposición de los países árabes a cualquier mención a los combustibles fósiles bloquea, por ahora, los avances en la negociación en la cumbre climática de la ONU (COP30) en Belém, informaron a EFE fuentes de dos países que participaron en una reunión este viernes.

La presidencia brasileña de la COP30 dijo durante el encuentro que alrededor de ochenta Estados rechazan introducir en el documento principal de la cumbre menciones a los hidrocarburos y a la idea de una “hoja de ruta” para dejarlos atrás, dijeron estas mismas fuentes, que pidieron anonimato porque la discusión sigue en curso.

La reunión a puerta cerrada, descrita como tensa por las fuentes, fue convocada para tratar de destrabar las negociaciones durante el último día oficial de la cumbre, que puede ser alargada en caso de necesidad.

Arabia Saudí, Omán y Egipto estuvieron entre los países que se posicionaron en contra de mencionar a los combustibles fósiles en el texto, mientras que la India rechazó que se condicione esta discusión al aumento de la financiación a la adaptación climática por parte de los países desarrollados, según fuentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la reunión, los países árabes, además, acusaron a las naciones que buscan una referencia a los hidrocarburos en el texto de bloquear los avances con su insistencia.