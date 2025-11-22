Nuevas escuelas requieren equipo

El diputado Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, apuntó que el presupuesto estatal para 2026 no debe centrarse únicamente en la construcción de nuevas escuelas, sino también en garantizar que las aulas estén bien equipadas.

Esto, en respuesta al anuncio del gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre la edificación de planteles en el interior del estado.

Pérez López reconoció la importancia de reforzar la infraestructura educativa, pero advirtió que esto no será suficiente si no se destinan recursos para materiales y mobiliario adecuados. “Más allá de los edificios, es fundamental que los estudiantes cuenten con los materiales necesarios para aprender”, señaló el legislador.

Pérez López indicó que todos los centros educativos de San Luis Potosí deberían ofrecer instalaciones apropiadas y contar con los recursos esenciales para su funcionamiento.

También recordó la participación de los padres de familia, quienes a menudo aportan de manera significativa para cubrir necesidades básicas de las escuelas.

El diputado concluyó que una educación de calidad requiere combinar infraestructura física con el equipamiento adecuado, y resaltó la importancia de planear un presupuesto equilibrado y completo para el próximo año.