Vuelven las lluvias al sur de California

Los Ángeles, Cal.- Lluvias torrenciales empaparon partes del sur de California el viernes, lo que llevó a nuevas advertencias de inundaciones repentinas en una región que está cerca de establecer un récord de precipitaciones para noviembre, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Antes del amanecer del viernes, se advirtió a los residentes sobre inundaciones repentinas en calles, arroyos y riachuelos, así como posibles desplazamientos de tierra en varias partes de los condados Los Ángeles y Orange. En la costa de Huntington Beach, la lluvia fluía por algunas calles como un arroyo.

Las advertencias más recientes de inundaciones repentinas del Servicio Meteorológico Nacional cubrieron áreas que se extienden desde el centro de Los Ángeles y Santa Mónica hasta Mission Viejo en el condado Orange.

Algunos vehículos quedaron atrapados en aguas de inundación cerca de Culver City antes del amanecer del viernes, indicó el servicio meteorológico.

En Huntington Beach, el anegamiento prácticamente había desaparecido para la mañana del viernes. Un vecindario permaneció inundado después que un estanque local se desbordara, derramando el agua en las calles y dejando varados a decenas de autos estacionados.