logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Vuelven las lluvias al sur de California

Por AP

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Vuelven las lluvias al sur de California

Los Ángeles, Cal.- Lluvias torrenciales empaparon partes del sur de California el viernes, lo que llevó a nuevas advertencias de inundaciones repentinas en una región que está cerca de establecer un récord de precipitaciones para noviembre, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Antes del amanecer del viernes, se advirtió a los residentes sobre inundaciones repentinas en calles, arroyos y riachuelos, así como posibles desplazamientos de tierra en varias partes de los condados Los Ángeles y Orange. En la costa de Huntington Beach, la lluvia fluía por algunas calles como un arroyo.

Las advertencias más recientes de inundaciones repentinas del Servicio Meteorológico Nacional cubrieron áreas que se extienden desde el centro de Los Ángeles y Santa Mónica hasta Mission Viejo en el condado Orange. 

Algunos vehículos quedaron atrapados en aguas de inundación cerca de Culver City antes del amanecer del viernes, indicó el servicio meteorológico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En Huntington Beach, el anegamiento prácticamente había desaparecido para la mañana del viernes. Un vecindario permaneció inundado después que un estanque local se desbordara, derramando el agua en las calles y dejando varados a decenas de autos estacionados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Amistosa reunión Trump-Mamdani
Amistosa reunión Trump-Mamdani

Amistosa reunión Trump-Mamdani

SLP

AP

Pasan de rivalidad a amistad tras reunirse en la Casa Blanca

Sismo magnitud 5.5 azota Daca
Sismo magnitud 5.5 azota Daca

Sismo magnitud 5.5 azota Daca

SLP

AP

Se reporta la muerte de al menos 8 personas así como daños en techos y muros de edificios

Mueren dos niños al día en Gaza, denuncia la Unicef
Mueren dos niños al día en Gaza, denuncia la Unicef

Mueren dos niños al día en Gaza, denuncia la Unicef

SLP

EFE

La organización acusa la violación del alto al fuego por parte de Israel

Zelenski y Putin muestran cautela
Zelenski y Putin muestran cautela

Zelenski y Putin muestran cautela

SLP

AP

El presidente ruso dijo que plan de EU podría ser la base a un acuerdo; el ucraniano lo rechazó