Zelenski y Putin muestran cautela

Kiev, Ucrania.- Ucrania se encuentra en un punto crucial en su lucha de cuatro años para derrotar la invasión de Rusia, dijo el presidente Volodímir Zelenski en un discurso a la nación el viernes, mientras los ucranianos se enfrentan a una elección entre defensores de sus derechos soberanos o perder el apoyo estadounidense mientras los líderes negocian una propuesta de paz de Estados Unidos.

Por su parte, el presidente ruso Vladímir Putin aceptó con cautela la propuesta afirmando que “podría formar la base de un acuerdo de paz definitivo”.

Putin calificó el plan como “una nueva versión” y “un plan modernizado” y dijo que Moscú lo ha recibido. “Creo que también podría servir de base para un acuerdo de paz final”, señaló.

“Pero este texto no se ha discutido con nosotros de forma sustantiva, y puedo imaginar por qué”, añadió Putin. “La administración estadounidense hasta ahora no ha logrado el consentimiento de la parte ucraniana. Ucrania está en contra. Aparentemente, Ucrania y sus aliados europeos obtienen siguen bajo ilusiones y el sueño de infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla”.

El plan de Estados Unidos contiene muchas de las demandas de larga data de Putin, pero ofrece garantías de seguridad limitadas a Kiev. Prevé que Ucrania entregue territorio a Rusia, algo que Zelenski ha descartado repetidamente, reduce el tamaño de su Ejército e impide su ansiado camino hacia la membresía en la OTAN.

Zelenski se comprometió a mantener discusiones constructivas con Washington en lo que llamó “verdaderamente uno de los momentos más difíciles de nuestra historia”. El líder ucraniano dijo que habló durante casi una hora el viernes con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario del Ejército, Dan Driscoll, sobre la propuesta de paz.

Aunque Zelenski se ha ofrecido a negociar con Estados Unidos y Rusia, reconoció que Ucrania puede no obtener todo lo que desea y tiene que enfrentar la posibilidad de perder el apoyo estadounidense si toma una posición.

“Actualmente, la presión sobre Ucrania es una de las más duras”, dijo Zelenski en un discurso grabado. “Ucrania ahora puede enfrentar una elección muy difícil, ya sea perder su dignidad o el riesgo de perder un socio clave”.