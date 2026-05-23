Completa vuelo de prueba el Starship

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Austin, Texas.- SpaceX completó este viernes el duodécimo vuelo de prueba de la nave Starship (V3) desde Starbase, en el sur de Texas, después de suspender un intento de despegue el día anterior por problemas técnicos, en una prueba clave para el programa con el que la compañía pretende desarrollar misiones a la Luna y Marte.

La etapa superior del cohete, la nave Starship, amerizó en el océano Índico tras perder uno de sus seis motores. El lanzamiento marcó el primer vuelo de prueba de la nave este año y el debut de la nueva versión del cohete, el más grande y potente desarrollado hasta ahora por la empresa del magnate Elon Musk.

En este vuelo, Starship alcanzó el espacio, desplegó 20 satélites de prueba de Starlink y dos satélites actualizados con nueva tecnología, como estaba previsto, y posteriormente regresó a la Tierra.

La nave no logró reencender uno de sus motores Raptor en el vacío del espacio, uno de los objetivos que SpaceX se había planteado para esta misión.

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Durante el despegue que se produjo después de un intento fallido el jueves, el propulsor Super Heavy se separó minutos después del lanzamiento y aterrizó de manera no controlada en el Golfo de México.

La prueba de Starship tiene lugar, además, en un momento crítico para la carrera espacial civil. SpaceX compite directamente con Blue Origin.