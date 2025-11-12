Crece cifra de muertes por huracán en Jamaica

SAN JUAN.- El número de muertes confirmadas por el huracán Melissa en Jamaica aumentó a 45, mientras que otras 15 personas continúan desaparecidas, informaron las autoridades el martes.

Se prevé que el número de víctimas aumente mientras los funcionarios aún intentan llegar a dos pueblos que permanecen aislados desde que la tormenta catastrófica de categoría 5 tocó tierra en el oeste de Jamaica el 28 de octubre.

Helicópteros han estado lanzando alimentos y otros suministros básicos en esas dos comunidades, afirmó Alvin Gayle, director general de la oficina de gestión de emergencias de Jamaica.

Manifestó que la tormenta ha desplazado a 30.000 familias, con 1.100 personas que aún viven en 88 refugios de emergencia que permanecen abiertos.

El portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, dijo que una de las principales inquietudes es proveer albergue, y que 40.000 lonas que no se pueden entregar debido a los caminos que están dañados y bloqueados.

Más de 30 caminos siguen bloqueados mientras los equipos continúan removiendo escombros, comentó Gayle.

Los funcionarios señalaron que el 50% de los clientes tienen servicio de telefonía móvil, y más del 70% ahora tienen agua.