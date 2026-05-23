Cubanos dan su apoyo a Castro

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La Habana, Cuba.- Miles de cubanos se congregaron el viernes en una mitin de desagravio al expresidente Raúl Castro luego de que Estados Unidos emitiera una orden de captura en su contra en una escalada de la tensión entre la isla y el país vecino.

Con banderas cubanas y carteles con fotografías de Castro los manifestantes se instalaron en la Tribuna Antiimperialista frente a la embajada de EU en La Habana.

El exgobernante fue acusado esta semana de asesinato y conspiración por el derribo de dos avionetas de la organización de exiliados Hermanos al Rescate en 1996. Castro no estuvo presente en el encuentro.

El objetivo de la convocatoria fue "condenar el acto despreciable e infame del Departamento de Justicia" contra Castro, dijo un locutor en medio de los gritos de "¡Viva Raúl!".

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Encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel y su primer ministro Manuel Marrero, el acto contó con la plana mayor del gobierno así como miembros de la familia del líder socialista.

"No es la primera vez que pasan cosas similares", dijo a periodistas su hija Mariela Castro. Las acusaciones son "mentiras que dan vergüenza".

"Estoy respaldando las ideas de nuestro líder Raúl Castro", comentó Vivian Alonso Molinet, quien había llegado a la concentración antes del amanecer. Castro es "un paradigma, es un símbolo, es la historia viva de Cuba".

Desde que Castro fue acusado por fiscales federales de Estados Unidos muchos se preguntan si el líder revolucionario podría correr la misma suerte que el venezolano Nicolás Maduro.

Tras la captura de Maduro —un aliado cercano de Cuba—, Donald Trump impuso un cerco energético a la isla que agudizó la crisis de una economía agobiada por décadas de sanciones de EU.

No está claro de inmediato qué pasará con Castro tras los cargos impuestos por Estados Unidos.

Los expertos concuerdan en que aunque no ocupa un cargo formal, Castro es un hombre respetado por el gobierno de Díaz-Canel y por el gobernante Partido Comunista.

"Aún conserva influencia y la cúpula dirigente solicita su opinión sobre las decisiones importantes, pero no dirige el gobierno en el día a día", dijo LeoGrande.

Sin embargo, aclaró el analista, si fuera capturado en una operación militar estadounidense "eso no alteraría el funcionamiento del gobierno, a diferencia de lo que ocurrió en Venezuela".