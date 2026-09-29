Al menos 4 muertos deja en Nepal otro deslizamiento

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Katmandú, Nepal.- Los equipos de rescate buscaban a una docena de personas arrastradas por una avalancha que dejó al menos cuatro muertos en una montaña nepalí durante un episodio de mal tiempo.

Rescatistas de la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal, que lidera los esfuerzos, informaron que recuperaron otros cuatro cuerpos. Doce personas siguen desaparecidas.

Ocho guías de montaña experimentados de la asociación aprovecharon la mejora del tiempo para excavar en la nieve que había cubierto las tiendas en el campamento base.

Otras 10 personas fueron rescatadas del monte Himlung, un pico de 7.126 metros en el centro-norte de Nepal, después que la avalancha golpeara el domingo.

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Todas las personas fallecidas o desaparecidas eran nepalíes. Estaban en un campamento base preparando la llegada de clientes extranjeros para escalar el pico durante la temporada de ascensos de otoño, que comenzó este mes, cuando fueron arrastrados.

Helicópteros trasladaron los restos al aeropuerto de Katmandú. Familiares y amigos en la morgue de un hospital no quisieron hacer comentarios.

Durante el fin de semana se reportaron inundaciones y deslizamientos de tierra en el distrito de Manang, donde se encuentra la montaña, todos causados por las fuertes lluvias, informó la oficina de administración del distrito. La avalancha había emitido advertencias por mal tiempo en todo el país himalayo.

Nepal se está recuperando de las devastadoras inundaciones de agosto que arrasaron aldeas, dejando más de 1,400 muertos y casi 6,000 desaparecidos.