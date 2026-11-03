Andy López Beltrán se ha desmarcado de Amílcar Olán desde 2024

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En medio de su carrera electoral para obtener una diputación federal, Andrés Manuel López Beltrán se ha desmarcado otra vez de su amigo, el empresario Jorge Amílcar Olán, quien ha sido señalado de presuntamente beneficiarse de su cercanía con el político tabasqueño para obtener contratos preferenciales en obras insignia del obradorismo como el Tren Maya, en la venta y suministro de balasto.

La vorágine mediática que ligó a Amílcar Olán con los hermanos Gonzalo Alfonso y Andrés Manuel López Beltrán comenzó en el año 2024, cuando la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer una posible red de tráfico de influencias en torno a proyectos emblema del gobierno de la llamada 4T.

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El 24 de julio de 2024, los hijos del expresidente emitieron una carta a la opinión pública en la que aseguraron que "no existe ninguna prueba" en torno a las acusaciones de corrupción en su contra."Creemos en la importancia de hablar con la verdad y de ser honrados (...) todo tiene un límite", expresaron los hermanos en el documento, que fue publicado en el periódico La Jornada.Andy y Gonzalo López Beltrán se dijeron víctimas de acoso y persecución desde que eran niños, lo que calificaron como "dificultades que otras personas no suelen padecer"."Creemos que la bajeza ha reinado en los últimos tiempos y se ha convertido en estrategia política. Esto no puede tolerarse. Ninguno de nosotros se dedica a la política o trabaja en el gobierno. No obstante, la oposición decidió romper todos los códigos éticos. Emprendieron una campaña de espionaje, mentira, difamación y ataque en contra de nuestra familia", condenaron.Ambos coincidieron en que su padre, como fundador de Morena y líder moral de la llamada Cuarta Transformación, era la persona más atacada, difamada y espiada "en la historia de este país".-----Desde 2024, niega Andy favorecer a empresas de Amílcar Olán"En ningún momento hemos recomendado o intercedido por ninguna persona o empresa con la intención de beneficiarle con contratos o presupuesto público de las múltiples instituciones y niveles de gobierno", apuntaron en relación a Jorge Amílcar Olán Aparicio y su empresa Romedic.Según las investigaciones, se les acusaba de haber tejido una red de corrupción política con la finalidad de beneficiar con contratos y presupuesto público del Insabi, de gobiernos estatales y de Pemex.Los López Beltrán, sin embargo, aclararon que conocen al empresario desde hace algunos años en Villahermosa, Tabasco, porque él se dedica a la venta y distribución de acabados, pisos, piedras naturales y materiales de construcción, sin relación comercial con ningún nivel de gobierno."Rechazamos categóricamente la manera en la cual se ha tratado de insinuar que recibimos dinero o que operamos una red de corrupción política con miras a favorecer a dicha empresa. Nunca hemos recibido dinero de dicha empresa, y no tenemos relación alguna con ella", concluyeron.-----Un nuevo deslinde, con las mismas palabrasEn un nuevo deslinde, este martes 3 de noviembre de 2026 Andy López Beltrán volvió a negar algún nexo comercial con las empresas de su amigo Amílcar Olán.En un videomensaje publicado en sus redes sociales, el político tabasqueño respondió a los señalamientos con las mismas palabras que usó en su misiva de 2024 publicada en La Jornada."Conocimos a Jorge Amílcar Olán en Villahermosa, Tabasco. Él se dedicaba a la venta y distribución de acabados, pisos, piedras naturales y materiales de construcción y no tenía conexión con ningún nivel de gobierno", repitió.Además, subrayó que la relación se dio por "amigos en común" y porque estudió junto a la esposa del empresario en la escuela primaria.El exsecretario de Organización de Morena advirtió que hay una campaña de mentiras en su contra impulsada por oligarcas a quienes su padre bautizó en el pasado como "la mafia del poder".