logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

El Vaticano confirma visita del Papa a México

La visita no será este año; se espera anuncio oficial cuando haya fecha definida

Por El Universal

Noviembre 03, 2026 01:32 p.m.
A
El Vaticano confirma visita del Papa a México
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El papa León XIV visitará la Basílica de Guadalupe en México, informó este martes la nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, María Montserrat Alvarado.

      "El Santo Padre sí va a ir a ver a Nuestra Señora de Guadalupe", declaró la mexicana, al presentar el programa de la gira de León XIV que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú.

      Sin embargo, cuando se le preguntó por una fecha estimada, Montserrat Alvarado solo dijo que llegado el momento, hará el anuncio. La visita no ocurriría este año, se prevé.

      El arzobispo Paul Richard Gallagher ha dicho que León XIV tiene contemplado visitar Estados Unidos -país del que tiene nacionalidad, igual que la peruana-, y que podría aprovechar ese viaje para hacer una escala en México.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      León XIV ya ha expresado su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe y la presidenta Claudia Sheinbaum le hizo una invitación oficial para visitar México.

      La gira del líder católico por Sudamérica está contemplada del 6 al 17 de noviembre de este año. La cirugía en la que le fue extirpado parte del pulmón por un adenocarcinoma, puso en duda el viaje, que finalmente se confirmó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      El Vaticano confirma visita del Papa a México
      El Vaticano confirma visita del Papa a México

      El Vaticano confirma visita del Papa a México

      SLP

      El Universal

      La visita no será este año; se espera anuncio oficial cuando haya fecha definida

      Reino Unido alerta sobre ciberataques con IA para 2028
      Reino Unido alerta sobre ciberataques con IA para 2028

      Reino Unido alerta sobre ciberataques con IA para 2028

      SLP

      AP

      China y Rusia lideran amenazas cibernéticas que podrían afectar servicios esenciales en Reino Unido.

      Trump anuncia fin de ayuda militar a Israel en 2027
      Trump anuncia fin de ayuda militar a Israel en 2027

      Trump anuncia fin de ayuda militar a Israel en 2027

      SLP

      AP

      La decisión se basa en conversaciones entre Trump y Netanyahu, y responde a debates políticos en Estados Unidos.

      Funcionario iraní advierte a Estados Unidos sobre riesgo de guerra
      Funcionario iraní advierte a Estados Unidos sobre riesgo de guerra

      Funcionario iraní advierte a Estados Unidos sobre riesgo de guerra

      SLP

      AP

      La ONU reporta que mujeres y niños en Yemen enfrentan graves limitaciones en servicios esenciales.