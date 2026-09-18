EU habría cometido crímenes de guerra: NU

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GINEBRA.- Expertos designados por el principal organismo de derechos humanos de la ONU dicen que han encontrado "motivos razonables" para creer que Estados Unidos cometió crímenes de guerra en dos ataques en Irán, incluido uno contra una escuela en la ciudad sureña de Minab, y también acusan al gobierno teocrático iraní de cometer crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo, en un informe publicado el jueves.

Aunque el documento no es vinculante, se suma a la evidencia internacional reunida sobre crímenes en la guerra en Irán, y a la larga podría utilizarse en las gestiones para alcanzar justicia en tribunales internacionales.

La misión internacional de investigación sobre Irán, presidida por la jurista Sara Hossain de Bangladesh, está compuesta por expertos independientes y fue creada en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos, el principal organismo de derechos humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra.

Se tenía previsto que los expertos presentaran sus conclusiones el lunes ante el Consejo, que está compuesto por 47 países miembros de la ONU.

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La Casa Blanca emitió una dura declaración en respuesta, y la portavoz Anna Kelly dijo que el organismo de derechos humanos no ha "logrado nada en materia de derechos humanos, mientras que lleva décadas soltando disparates carentes

de seriedad".