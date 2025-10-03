Descubren millonario naufragio en Florida

Florida.- Oculto bajo las aguas de color turquesa, en un tramo de Florida conocido como la “Costa del Tesoro”, un equipo de buzos de una empresa de recuperación de naufragios ha descubierto precisamente eso: un antiguo tesoro español con un valor aproximado de un millón de dólares.

Más de 1.000 monedas de oro y plata que se cree que fueron acuñadas en las colonias españolas de Bolivia, México y Perú, fueron descubiertas este verano frente a la costa este de Florida, anunció la compañía 1715 Fleet – Queens Jewels LLC esta semana.

Hace siglos, una flota de barcos españoles cargados de oro, plata y joyas tomadas del Nuevo Mundo navegaba de regreso a España cuando un huracán destrozó la flotilla el 31 de julio de 1715, derramando sus tesoros al mar, según 1715 Fleet Society.

A lo largo de los años, cazadores de tesoros y exploradores han encontrado millones de dólares en monedas de oro de la Flota de 1715 en un área costera que se extiende desde Melbourne hasta Fort Pierce.

Las fechas y las marcas de ceca aún son visibles en algunas de las monedas recuperadas recientemente, señaló la empresa, un beneficio para los historiadores y coleccionistas que buscan obtener más información del tesoro perdido.

“Este descubrimiento no sólo es del tesoro en sí, sino también de las historias que cuenta”, dijo Sal Guttuso, director de operaciones de la empresa, en un comunicado. “Cada moneda es una pieza de historia, un vínculo tangible con las personas que vivieron, trabajaron y navegaron durante la Edad de Oro del Imperio Español. Encontrar 1.000 de ellas en una sola expedición es tanto raro como extraordinario”.

El equipo de Guttuso emplea equipos de buzos y una flota de barcos, y utiliza detectores de metales submarinos, además de peinar la arena de forma manual o succionándola desde el fondo del océano, según el aviso público para una solicitud de permiso federal que presentó la empresa.