Desestima juez demanda contra TNYT y TMZ

LOS ÁNGELES.- Una juez de California desestimó una demanda interpuesta por una tribu indígena de la Amazonía brasileña en contra de The New York Times y TMZ, en la que se aseguraba que el periódico publicó un reportaje sobre la primera exposición de la tribu a internet que condujo a que sus miembros fueron retratados en gran medida como adictos a la tecnología y la pornografía.

La tribu Marubo del Valle del Javari, una comunidad soberana en la selva amazónica con alrededor de 2.000 habitantes, interpuso la demanda en mayo pasado.

La jueza del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Tiana J. Murillo, falló el martes a favor del Times, cuyos abogados argumentaron el lunes en una audiencia que su cobertura era justa y estaba protegida por la libertad de expresión.

TMZ argumentó que su cobertura, la cual siguió al reportaje inicial del Times, abordó controversias públicas y asuntos de interés público. La demanda afirmaba que las historias publicadas por TMZ y Yahoo amplificaron y sensacionalizaron el reportaje del Times y, en el proceso difamaron a la tribu.

“Estamos complacidos con el exhaustivo y cuidadoso análisis realizado por el tribunal al desestimar esta frívola demanda”, dijo Danielle Rhoades Ha, portavoz del Times, en un comunicado.