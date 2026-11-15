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Desnutrición infantil, una dura batalla en Somalia

Por EFE

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Desnutrición infantil, una dura batalla en Somalia
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      Beledweyne, Somalia.- La desnutrición infantil es una batalla diaria en hospitales del centro de Somalia, donde las inundaciones previstas por la especial intensidad del fenómeno meteorológico de El Niño en los próximos meses amenaza con triplicar los casos de insuficiencia alimentaria en millones de niños.

      Cada mañana, docenas de madres se sientan durante horas en la sala de espera del centro de atención primaria de El-Jalle en la ciudad de Beledweyne, cerca de la frontera con Etiopía, en la región de Hiran, a la espera de que un sanitario evalúe el estado físico de sus hijos.

      Un sanitario uniformado con bata blanca y un tasbih (rosario musulmán) rojo enrollado en su muñeca le hace señas para que se acerque y saca una cinta métrica braquial de su bolsillo con la que envuelve el brazo del bebé de un año y cinco meses.

      "Once coma tres. Tiene un cuadro de desnutrición aguda grave", sentencia Jude Hussein Omar, supervisor de El-Jalle, tras repasar con el dedo la franja roja de la cinta. El pequeño, sin emitir sonido, clava los ojos en Omar, que quita de forma gentil la cinta, mientras acaricia el rostro del niño para espantar las moscas que lo sobrevuelan.

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      El supervisor aclara a EFE que, si en las próximas semanas la cinta de ese niño no llega a la franja amarilla -una circunferencia mayor a los 11,5 centímetros-, el riesgo de muerte será inminente.

      El caso de ese bebé es solo una muestra. La ONG Save The Children estima que dos millones de niños somalíes sufrirán desnutrición aguda el año próximo, incluidos 433.000 en su variante grave y más letal, en una país azotado por el conflicto desde hace décadas.

      Omar se pierde entre la multitud de madres con hijos en brazos ayudando a una enfermera a repartir cajas de alimentos terapéuticos listos para usar (ATLU), un tratamiento a base de pasta de maní con concentrado de vitaminas y minerales.

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