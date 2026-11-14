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El Kremlin da fecha para reunión de Putin con Trump y Xi Jinping

El encuentro trilateral se centrará en la reducción de armas nucleares, según fuentes oficiales.

Por EFE

Noviembre 14, 2026 12:01 p.m.
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Vladímir Putin / Archivo

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      La histórica reunión entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, en los márgenes de la cumbre de la APEC tendrá lugar el 19 de noviembre, confirmó este sábado el Kremlin.

      "Se ha alcanzado un acuerdo para la celebración, el día 19, de una reunión trilateral entre los presidentes Putin, Xi y Trump. Ese encuentro tendrá lugar en Shenzhen en el marco de la cumbre de la APEC", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la agencia Interfax.

      El Kremlin ya adelantó esta semana que las partes estaban trabajando en la agenda de ese encuentro sin revelar aún la fecha de su celebración.

      Según Olivia Wales, una portavoz de la Casa Blanca, la reunión de los líderes de Rusia, Estados Unidos y China se centrará en la "reducción de armas nucleares".

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      "No esperamos llegar a ningún acuerdo. Es una primera conversación, una primera introducción para reducir el número de armas nucleares", explicó otro funcionario estadounidense en una llamada con la prensa.

      La cumbre trilateral ha sido comparada con la Conferencia de Yalta de 1945 que puso fin a la Segunda Guerra Mundial y en la que las grandes potencias que derrotaron a la Alemania nazi se repartieron zonas de influencia en el mundo.

      Putin y Trump también planean celebrar una reunión bilateral en Shenzhen para hablar de Ucrania y otros temas de interés común, según las autoridades rusas.

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