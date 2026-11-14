Trump critica la conmutación de las penas de muerte en California

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este sábado de "desastre" la decisión del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, de conmutar todas las penas de muerte en el estado y expresó su deseo de que sea revocada.

Trump critica conmutación de penas de muerte en California

Trump aprovechó para retomar sus ataques contra Newsom, uno de sus principales críticos y posible aspirante a la candidatura demócrata en las elecciones presidenciales de 2028, al utilizar un apodo donde juega con el término 'scum', escoria en inglés.

"La decisión de Gavin Newscum de suspender la pena de muerte para los 563 reclusos del corredor de la muerte de California, algunos de los peores asesinos a sangre fría que jamás hayan existido sobre la faz de la Tierra, es un desastre para la justicia en Estados Unidos", escribió en su red Truth Social.

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Según Trump, muchos de estos prisioneros "han matado una y otra vez" y ahora "no pueden creer la suerte que tienen de contar con un gobernador tan incompetente e insensible, capaz de impedir que el largo y complejo sistema legal siga su curso".

"Los familiares de las víctimas, quienes fueron asesinadas de manera tan atroz, se encuentran, como es lógico, devastados. ¡Ojalá esta decisión sea revocada!", concluyó.

Apoyo y reacciones a la suspensión de la pena capital

Más de 1.700 personas se han beneficiado de los indultos y conmutaciones concedidos por Trump en su segundo mandato, entre ellos varios acusados de agredir a agentes del orden durante el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, lo que ha provocado fuertes críticas entre los opositores del republicano.

Newsom anunció el 5 de noviembre que conmutaría todas las condenas a muerte vigentes en California por penas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La decisión llegó semanas después de la ejecución fallida en Tennessee de Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos dosis de inyección letal.

El gobernador estableció una moratoria a las ejecuciones en el estado en marzo de 2019, poco después de llegar al cargo, aunque la última ejecución fue en 2006.

El relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz, celebró la decisión, con la que California "se aleja de una práctica incompatible con la prohibición de la tortura y con la protección de la dignidad humana", indicó esta semana en un comunicado.

El pasado lunes al menos 50 familiares de víctimas de personas condenadas a la pena capital pidieron a la Corte Suprema de ese estado respaldar el plan de Newsom.