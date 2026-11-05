Financia el ayuntamiento campaña contra tiburonario: Gallardo

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La oposición de ciudadanos y asociaciones civiles en contra de la construcción de un acuario de tiburones en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, está financiada por el ayuntamiento capitalino, acusó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

En entrevista, atribuyó que la negativa de apoyar este tipo de atractivos, se debe a que la "herencia maldita" no desea que despegue San Luis Potosí.

El mandatario estatal recriminó que organizaciones civiles promuevan amparos contra cualquier obra del Gobierno del Estado, es decir, adujo que seguramente interpondrán tales recursos para evitar la ejecución del proyecto.

Cambio de Ruta A.C., publicó recientemente una evaluación que cuestiona la vialidad del complejo acuático, enfocándose en contrastar la insuficiencia de agua en la capital y la intención de edificar un lugar que requerirá de miles de litros de agua.

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#SLP | Financia el ayuntamiento oposición a tiburonario, dice Gallardo La nota completa: ?? https://t.co/tdoATOsHJ1 https://t.co/l9hJM5oA3K — Pulso Online (@pulso_mx) November 5, 2026

Sumado a ello, en la plataforma Change.org una ciudadana lanzó una iniciativa para recabar firmas en desacuerdo con el planteamiento de Gallardo Cardona.

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GALLARDO CRITICA A ENRIQUE GALINDO

Ante la declaratoria abierta del alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos de asumirse como "antigallardista", Gallardo Cardona consideró que su estrategia solo genera "risa" y demuestra falta de creatividad política.

Admitió sentirse decepcionado del edil priista, porque lo consideraba un político con formación de más altura.

Por ello, lo conminó a afinar este tipo de detalles en su táctica de promoción y posicionamiento político, en aras de no caer en "tonterías".

En entrevista, evaluó que la aplicación de este método no corresponde a una iniciativa propia de Galindo Ceballos, sino a las recomendaciones de sus asesores, a quienes calificó como "muy malos" en el desempeño de marketing político.

Argumentó su afirmación, al considerar que la estrategia resulta insuficiente, porque se trata de personal foráneo que desconoce el contexto social y político de la población de San Luis Potosí.

Rememoró el discurso expuesto en su quinto informe de actividades, jactándose que le dará gusto ver derrotado al político priista por toda la serie de errores cometidos.

"Ya no le queda de otra (que asumirse como antigallardista). Ya solamente trata de buscar adeptos de cualquier lado. Es de estar buscando adepto en las cucarachas, en lo que encuentre. Ya es como levantamuertos, es andar levantando de todo", concluyó.