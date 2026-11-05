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Galindo cuestiona elección de fiscal anticorrupción

El alcalde puso en duda su experiencia jurídica y sus vínculos políticos

Por Samuel Moreno

Noviembre 05, 2026 10:55 a.m.
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Enrique Galindo Ceballos / Foto: Pulso

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      La elección de Benjamín Pérez Álvarez como titular de la Fiscalía Anticorrupción podría generar cuestionamientos sobre la independencia del organismo, consideró el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, quien puso en duda la experiencia jurídica del nuevo funcionario y sus vínculos políticos.

      El presidente municipal señaló que, por la naturaleza del cargo, se requiere una persona con trayectoria sólida en el ámbito jurídico y cuya imparcialidad no esté sujeta a cuestionamientos. Sin embargo, consideró que Pérez Álvarez no reúne esas características, debido a su paso por administraciones públicas y su cercanía con un grupo político.

      Aunque reconoció que el nombramiento no necesariamente representa una ilegalidad si el nuevo fiscal cumple con los requisitos establecidos, insistió en que contar con las condiciones administrativas para ocupar el puesto no significa tener la experiencia suficiente para desempeñarlo. También calificó la designación como conveniente para el próximo proceso electoral en 2027, pero incómoda para otros sectores.

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      Galindo Ceballos también cuestionó las condiciones en que se desarrolló la votación en el Congreso del Estado, particularmente por la ausencia de seis legisladores, las versiones sobre un posible cambio en el horario de la sesión y la diferencia entre el conteo de las boletas y el resultado anunciado por la Directiva legislativa.

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