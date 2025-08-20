Difieren México y la DEA por operativo

La agencia antidrogas de Estados Unidos anunció el lanzamiento de una importante “iniciativa binacional” con México para desmantelar los corredores de todo tipo de contrabando en la frontera común. Horas después, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum hizo un inusual pronunciamiento: desmintió a la DEA.

“No hay ningún acuerdo con la DEA, la DEA emite un comunicado no sabemos con base en qué, nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo”, dijo visiblemente molesta al iniciar su conferencia matutina del martes.

No obstante, reconoció que la idea general anunciada por la agencia está incluida en un acuerdo global de seguridad pendiente de firma, por lo que sus reproches parecían dirigidos más a la forma que al fondo del asunto. “No sabemos por qué emitieron este comunicado en materia de seguridad”, agregó.

En los últimos días han proliferado las buenas palabras entre ambos países tras el envío a Estados Unidos de 26 presos vinculados con los cárteles, mientras la administración de Donald Trump intensificaba las acciones contra el crimen organizado y México se esforzaba en reiterar que toda acción en territorio mexicano — incluido el vuelo de drones estadounidenses — se hacía en cooperación y bajo petición de su gobierno.

Según el comunicado de la DEA, la nueva iniciativa llamada “Proyecto Portero” aspira a desmantelar a los vigilantes de los cárteles que “dirigen el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, al tiempo que garantizan el movimiento de armas de fuego y grandes cantidades de dinero en efectivo hacia México”.

Sheinbaum Pardo reconoció que sí hay policías mexicanos de la Secretaría de Seguridad federal capacitándose en Texas, pero indicó que solo eran cuatro agentes.

Sin embargo, dijo que hay “un acuerdo que lleva varios meses trabajándose... que ya está listo con el Departamento de Estado” en uno de cuyos puntos se habla de “un grupo de investigación conjunta para ver cómo llegan los precursores de fentanilo a Estados Unidos y a México” y qué tiene que hacer el gobierno estadounidense para evitar el cruce de armas hacia el sur.