D. Trump anuncia aranceles a medicinas

Washington.- El presidente Donald Trump anunció el jueves que impondrá aranceles de importación del 100% a los medicamentos farmacéuticos, del 50% a los gabinetes de cocina y tocadores de baño, del 30% a los muebles tapizados y del 25% a los camiones pesados a partir del 1 de octubre.

Las publicaciones en su red social mostraron que la devoción de Trump por los aranceles no terminó con los marcos comerciales y los impuestos de importación que se lanzaron en agosto, lo que refleja la confianza del presidente en que los impuestos ayudarán a reducir el déficit presupuestario del gobierno mientras aumentan la producción nacional.

Pero los aranceles adicionales corren el riesgo de intensificar una inflación que ya está elevada, así como de frenar el crecimiento económico, mientras los trabajadores, que se están acostumbrando a los impuestos de importación anunciados previamente por Trump, enfrentan nuevos niveles de incertidumbre.

El mandatario manifestó en su red Truth Social que los aranceles farmacéuticos no se aplicarían a las empresas que están construyendo plantas en Estados Unidos. No estaba claro cómo se aplicarían los aranceles a las empresas que ya tienen fábricas en el país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En 2024, Estados Unidos importó casi 233,000 millones en productos farmacéuticos y medicinales, según la Oficina del Censo. La perspectiva de que los precios se duplican para algunos medicamentos podría enviar ondas de choque a los votantes, ya que los gastos de atención médica, así como los costos de los programas Medicare y Medicaid, podrían aumentar potencialmente.

Por otra parte, Trump señaló que los fabricantes extranjeros de muebles y gabinetes están inundando a Estados Unidos con sus productos y que se deben aplicar aranceles “por Seguridad Nacional y otras razones”. Los nuevos aranceles sobre los gabinetes podrían aumentar aún más los costos para los constructores de viviendas en un momento en que muchas personas que buscan comprar una casa se sienten excluidas por la combinación de escasez de viviendas y altas tasas hipotecarias.

Asimismo, el presidente expresó que los camiones pesados y las piezas fabricadas en el extranjero están perjudicando a los productores nacionales.

“Los grandes fabricantes de camiones, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros, estarán protegidos del aluvión de interrupciones externas”, publicó Trump.