VIDEO | Captan a sujeto manipulando acceso peatonal de una privada en Soledad

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Vecinos de los fraccionamiento Del Toro, ubicados en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, a un costado de la colonia La Virgen, reportaron durante los últimos días la presencia de personas sospechosas que merodean las inmediaciones de distintas privadas de la zona durante la madrugada.

Vigilancia reforzada en fraccionamientos Del Toro y La Virgen

De acuerdo con información compartida por personal de vigilancia de privadas como Letto, Ziba, Del Prado y Dhuma, los individuos permanecen por lapsos prolongados en las calles cercanas a los accesos, aparentemente en espera de una oportunidad para cometer algún ilícito.

Los reportes señalan que estas situaciones se presentan principalmente entre la 1:00 y las 3:00 de la madrugada, horario en el que se ha reforzado la vigilancia en distintos puntos del sector.

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Video muestra intento de manipulación de acceso peatonal

Entre los vehículos detectados se encuentra un automóvil sedán color negro que circula sin placas visibles y que, según los testimonios, suele permanecer estacionado durante largos periodos frente a algunas privadas. Asimismo, habitantes de la zona han reportado la presencia recurrente de un vehículo color blanco que también ha sido observado realizando recorridos o permaneciendo en las inmediaciones durante la madrugada.

Además, entre los vecinos circula un video en el que se observa a un sujeto intentando manipular y abrir uno de los accesos peatonales de una privada, hecho que ha generado preocupación entre los habitantes, quienes piden mayor presencia de las corporaciones de seguridad en la zona.