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Kennedy Center inicia retiro del nombre Donald Trump tras orden judicial

El juez Christopher Cooper impide cierre del recinto para renovaciones previstas en julio.

Por AP

Junio 04, 2026 06:18 p.m.
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Kennedy Center inicia retiro del nombre Donald Trump tras orden judicial

WASHINGTON (AP) — El Kennedy Center inició el jueves el proceso de eliminar las referencias al presidente Donald Trump, una semana después de que un juez federal determinó que el nombre del mandatario se había añadido ilegalmente al recinto de artes escénicas.

Orden judicial obliga a Kennedy Center quitar nombre Trump

Roma Daravi, vicepresidenta de relaciones públicas del Kennedy Center, manifestó en un comunicado a The Associated Press que “estamos cumpliendo con la orden del tribunal mientras evaluamos todas las opciones legales para preservar esta revitalización y reconocer el liderazgo del presidente Trump”.

En un memorando enviado el jueves al personal, los abogados de la institución indicaron que las firmas de correo electrónico, el membrete y otros documentos deben reflejar el nombre del lugar como “The John F. Kennedy Center for the Performing Arts” o “Kennedy Center”.

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Los cambios deben completarse antes del 12 de junio, señaló el memorando.

Juez federal prohíbe cierre y remodelación del Kennedy Center en Washington

En su decisión del 29 de mayo, el juez de distrito Christopher Cooper también le prohibió al gobierno cerrar el recinto para llevar a cabo las renovaciones que se tenía previsto iniciar en julio.

Horas después del fallo, Trump anunció que daría marcha atrás a la remodelación y que estaba haciendo arreglos para ceder al Congreso el control de lo que, hasta su segundo mandato, era conocido como el John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Un día después, Trump publicó un mensaje en redes sociales en el que calificó a Cooper de ser "de los que odian a Trump” y pronosticó que el recinto --que él quería clausurar para una remodelación de dos años-- “cerrará pronto, probablemente para no volver a abrir sus puertas”.

Visiblemente molesto por su más reciente revés legal, el mandatario afirmó que era “imposible que reciba un trato justo”, y vinculó el fallo de Cooper con sus derrotas anteriores, incluido el rechazo de la Corte Suprema a su política arancelaria en febrero pasado.

La decisión supuso un revés a los planes del presidente de renovar muchos de los monumentos emblemáticos de Washington —y añadir otros.

El gobierno informó el jueves la conclusión de las renovaciones del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, cuyo fondo fue pintado de lo que Trump ha llamado “azul bandera estadounidense”. El ala este de la Casa Blanca fue demolida para construir un enorme salón de fiestas, y Trump planea construir un arco entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington.

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