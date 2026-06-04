Confirman infestación de mosca gusano barrenador en Texas: USDA

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La mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo amenaza a la industria ganadera estadounidense por primera vez en más de medio siglo tras confirmarse una infestación de sus larvas carnívoras en el sur de Texas.

La infestación se descubrió en un ternero de tres semanas en La Pryor, Texas, a unos 160 kilómetros (100 millas) al suroeste de San Antonio y a 80 kilómetros (50 millas) de la frontera entre Estados Unidos y México. Funcionarios federales y estatales habían trabajado para evitar que el parásito llegara a Texas, estado que alberga ganado por valor de 17 mil millones de dólares, lo que lo convierte en el estado productor número 1 de la industria en el país, la cual está valorada en 113 mil millones de dólares.

Estas moscas mortales se detectaron en México a finales de 2024, tras años de estar contenidas en el extremo sur de Panamá.

Para los ganaderos, la mosca del gusano barrenador fue una plaga anual durante la temporada de calor desde al menos la década de 1930 hasta la de 1960, cuando Estados Unidos la erradicó mediante la cría de moscas macho estériles y el lanzamiento de enjambres desde aviones para que se aparearan con hembras silvestres. El Departamento de Agricultura (USDA) indicó que el caso más reciente es el primero en Texas desde 1966.

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Su singularidad la convierte en una amenaza

Su singularidad la convierte en una amenaza

La mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo, en el hemisferio occidental, y su pariente del Viejo Mundo, en África y Asia, son inusuales entre las moscas porque sus larvas —comúnmente llamadas "gusanos"— se alimentan de carne y fluidos de animales vivos en lugar de materia muerta. Las hembras depositan sus huevos en heridas abiertas y membranas mucosas después de aparearse sólo una vez en su vida de meses.

Cualquier animal de sangre caliente, incluida la fauna silvestre, las mascotas e incluso ocasionalmente los humanos, puede resultar infestado.

El ganado es vulnerable debido a cómo se maneja, expuso Lee Haines, profesora asociada de investigación en ciencias biológicas de la Universidad de Notre Dame, en un correo electrónico enviado el jueves. Las prácticas habituales con el ganado —tales como el esquilado y el descornado— pueden ocasionar heridas en la piel, e incluso el sólo moverlos dentro y fuera de los corrales puede causar rasguños y cortes. El parto también deja vulnerables a la madre y a la cría, agregó.

Stephen Diebel, ganadero de Texas y presidente de la Texas & Southwestern Cattle Raisers Association —una asociación de ganaderos—, agregó que incluso heridas "tan pequeñas como la picadura de una garrapata" pueden poner en riesgo al ganado.

"Estas moscas pueden depositar huevos en lugares muy, muy pequeños", añadió.

Científicos y grupos ganaderos dicen que las heridas infestadas desprenden mal olor y causan a los animales mucho dolor o la muerte si la infestación no se trata. En décadas pasadas, los ganaderos sufrieron pérdidas por decenas de millones de dólares, una cifra que en valor actual podría alcanzar los miles de millones.

No obstante, los funcionarios agrícolas se apresuraron a señalar que la mosca no infesta los alimentos.

Funcionarios alertaron durante casi dos años

Funcionarios federales y estatales, junto con líderes de la industria ganadera, han alertado públicamente sobre el desplazamiento de la mosca a través de México y hacia Estados Unidos desde que se confirmó un caso en el sur de México en noviembre de 2024.

La propagación ha afectado gravemente a la industria cárnica mexicana, especialmente después de que Brooke Rollins, secretaria de la USDA, cerrara los puertos de entrada a lo largo de la frontera a las importaciones de ganado en julio de 2025 para evitar que la mosca llegara a Texas.

México ha confirmado miles de infestaciones, y Rollins ha argumentado que el gobierno de ese país no ha hecho lo suficiente para controlar el movimiento de animales dentro del país, afirmación que las autoridades mexicanas han rechazado. Rollins también culpó al gobierno del expresidente demócrata Joe Biden, alegando que la débil seguridad fronteriza ha sido un factor en la migración de las moscas.

Pero Haines explicó que el cambio climático es un elemento clave en la propagación de esta especie tropical que prospera en climas cálidos, y que desapareció tras las olas de frío en Estados Unidos.

"Las olas de frío que antes controlaban las poblaciones dispersas en las regiones marginales del norte son cada vez más raras y menos severas, y eso elimina un control biológico natural sobre la migración de las moscas hacia el norte", agregó. "Las temperaturas más cálidas también están expandiendo la franja geográfica de hábitat adecuado hacia el norte".

Las autoridades ponen en cuarentena una franja de Texas

Bud Dinges, veterinario en jefe del estado de Texas —a cargo de la sanidad animal del estado—, impuso una zona de cuarentena de 20 kilómetros (12 millas) que abarca gran parte del condado de Zavala, donde se encuentra La Pryor, y una pequeña parte del vecino condado de Uvalde. Los animales no pueden salir de esa zona sin ser inspeccionados. Dinges instó a la población a revisar a sus animales —incluidas las mascotas— y a "quedarse donde están".

Rollins indicó que la mosca no viaja cientos, ni siquiera decenas, de kilómetros por sí misma. "La única forma en que se propaga es a través del movimiento de los animales", explicó.

A los ganaderos locales les preocupa que la mosca se disperse entre la fauna silvestre, en particular entre los ciervos. El último brote en Estados Unidos ocurrió principalmente entre venados en los cayos de Florida en 2016, aunque se confirmó un caso el año pasado en un hombre de Maryland que viajó a El Salvador y se recuperó. Sobre el brote de Florida de 2016, la mosca fue erradicada en seis meses mediante la liberación de moscas macho estériles para que se aparearan con las hembras.

En Texas, Haines pronosticó que "su número seguirá aumentando en las poblaciones de fauna silvestre".

En Texas se vacuna y se liberan moscas

Rollins informó que el USDA ha liberado millones de moscas macho estériles en el sur de Texas desde febrero con la esperanza de frenar la propagación de los insectos. El plan es continuar con esta estrategia.

El USDA abrió un centro en el sur de Texas en febrero para dispersar las moscas criadas en Panamá, e invirtió 21 millones de dólares en una nueva instalación de cría de moscas en el sur de México que se prevé comience a operar el próximo mes.

Diebel, cuyo rancho familiar se encuentra a unos 322 kilómetros (200 millas) al este de la zona de cuarentena, refirió que los ganaderos administran inyecciones preventivas para evitar la infestación por gusanos barrenadores. También tienen especial cuidado en tratar las heridas causadas por el marcado de orejas y otras prácticas, y observan atentamente para detectar señales de la enfermedad.

"La vigilancia es una de las cosas más importantes... simplemente monitorear constantemente el ganado", expresó Diebel.

Añadió que no le sorprendería que se confirmaran otros casos aislados, pero dijo: "Tengo mucha confianza en que podemos mantener esto bajo control".

Las autoridades confían en métodos científicos probados

Funcionarios del gobierno y de la industria confían en que tienen a esta mosca bajo control en Estados Unidos porque el mejor método para erradicar la plaga es sumamente eficaz, lo cual ya se ha demostrado: liberar moscas macho estériles en el medio silvestre. Mientras que los machos son "promiscuos" en el sentido científico, las hembras no lo son, y si su único apareamiento en su vida es con un macho estéril, ningún huevo de esa hembra eclosionará.

Una vez que los machos estériles son suficientemente numerosos —y se pueden liberar millones por semana— la población de la mosca disminuye y finalmente se extingue.

Estados Unidos cerró sus propias fábricas de moscas luego de que la plaga fuera erradicada hace décadas, y sólo conservó una instalación de cría internacional en Panamá, en el hemisferio occidental, hasta que se inaugure la nueva en México. No obstante, el USDA también invierte 750 millones de dólares en la construcción de una fábrica de moscas en el sur de Texas que podrá producir hasta 300 millones de moscas estériles por semana.

"El insecto estéril no sólo es la herramienta más eficaz que tenemos, sino que también se considera uno de los métodos de control de plagas de insectos más amigables con el medio ambiente jamás desarrollados", expresó Rollins.