Donald Trump, evasivo sobre ensayos nucleares

Washington.- El presidente Donald Trump se negó a decir el viernes si planea reanudar las pruebas de detonación nuclear subterránea, como pareció sugerir en una publicación en redes sociales esta semana que generó preocupación de que Estados Unidos comenzaría a probar armas atómicas por primera vez en tres décadas.

El presidente dijo a los periodistas: “Lo sabrán muy pronto”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ofreció pocos detalles cuando se le preguntó sobre qué pruebas nucleares supervisaría el Pentágono. Pero pareció indicar a los periodistas que la intención era probar ojivas cuando dijo que “reanudar las pruebas” sería “bastante responsable”.

Trump, quien habló con los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One mientras se dirigía a Florida para pasar el fin de semana, dijo: “Vamos a hacer algunas pruebas” y “Otros países lo hacen. Si ellos lo van a hacer, nosotros también lo haremos”, pero luego se negó a ofrecer más detalles.

Sus comentarios han generado confusión dentro y fuera del gobierno. Trump dijo que EU reanudaría las pruebas de ojivas nucleares en una “base igualitaria” con Rusia y China, cuyos últimos ensayos conocidos fueron en la década de 1990.