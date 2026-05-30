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Irán dice que tiene el control de Ormuz y advierte contra injerencias

Irán advierte que cualquier intento de alterar el tráfico en Ormuz será respondido con acciones militares.

Por EFE

Mayo 30, 2026 03:04 p.m.
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Irán dice que tiene el control de Ormuz y advierte contra injerencias
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      Las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron este sábado que el estratégico estrecho de Ormuz se encuentra bajo el "control total" de la República Islámica y advirtieron de que cualquier intento de injerencia militar en esa vía marítima será respondido por Irán.

      Control y gestión del estrecho de Ormuz

      "La gestión del estrecho de Ormuz por parte de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán se ejerce con plena autoridad", aseveró el Cuartel General Central Jatam al-Anbiya en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

      El Cuartel enfatizó que "todos los buques, embarcaciones comerciales y petroleros están obligados a transitar únicamente por las rutas designadas y a obtener autorización de la Armada de la Guardia Revolucionaria".

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      Asimismo, alertó de que el incumplimiento de estas normas podría poner en "grave riesgo" la seguridad de la navegación de los buques que atraviesen la zona.

      Advertencias y contexto regional

      Además, lanzó una advertencia a las fuerzas estadounidenses presentes en la región y aseguró que cualquier embarcación militar que trate de intervenir en la gestión del estrecho de Ormuz o de alterar el tráfico marítimo será considerada un objetivo por las Fuerzas Armadas iraníes.

      La Autoridad del Golfo y del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por Ormuz, publicó la semana pasada un mapa de lo que considera su "jurisdicción" en el estratégico paso y de las zonas donde los buques deben obtener autorización para navegar.

      Irán ha bloqueado desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba el 20 % del petróleo y gas mundiales, a lo que Washington ha respondido con un cerco naval contra buques y puertos iraníes desde mediados de abril.

      En un principio, Teherán sostuvo que exigiría el cobro de un peaje por el tránsito en esta estratégica vía marítima, pero más tarde aseguró que el cobro no será por peaje, sino por una serie de "servicios de navegación" y medidas para proteger el medio ambiente.

      Mientras tanto, Irán y Estados Unidos han intensificado, con la mediación de Pakistán, las negociaciones para poner fin a la guerra y lograr el desbloqueo de Ormuz.

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