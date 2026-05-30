logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y JOSÉ MIGUEL ¡SE COMPROMETEN EN MATRIMONIO!

Fotogalería

ANDREA Y JOSÉ MIGUEL ¡SE COMPROMETEN EN MATRIMONIO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

León XIV pide fin de violencia y paz en rosario mundial

Desde 19 santuarios marianos en todo el mundo se unieron en directo para pedir paz y justicia.

Por EFE

Mayo 30, 2026 02:38 p.m.
A
León XIV pide fin de violencia y paz en rosario mundial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El papa León XIV rezó este sábado un rosario en la gruta de Lourdes en los Jardines Vaticanos, al que se unieron santuarios de todo el mundo, para pedir la paz y que "no haya más lágrimas por inocentes en nuestras ciudades y que nadie tenga que huir de su hogar por la amenaza de bombas".

      En las palabras tras el rezo del rosario, el pontífice explicó que "la paz, en realidad, no es una teoría que se pueda comprobar en un laboratorio, ni una ilusión ingenua, ni un negocio que se pueda gestionar para beneficio personal".

      Agregó que "cuando se busca con sinceridad, se convierte en un compromiso diario: surge de la justicia y el amor, como una armonía que une a individuos, familias, comunidades y pueblos".

      Y destacó que "incluso en estos tiempos de tensión y conflicto, la paz se hace posible cuando estamos dispuestos a escuchar el clamor de quienes carecen de ella: niños inocentes, madres y padres angustiados, presos maltratados, refugiados, personas que sufren de todas las edades. Todos ellos tienen una sola palabra en los labios: ¡paz!".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      León XIV rezó entonces para que "no haya más lágrimas por inocentes en nuestras ciudades; que nadie tenga que huir de su hogar por la amenaza de bombas" y para "que la sed de poder y la violencia verbal den paso a la sed de justicia y verdad".

      Pero, para ello, "todos podemos y debemos poner de nuestra parte, empezando por pequeños pero importantes gestos, absteniéndonos de toda violencia verbal o física, tanto en la vida cotidiana como en las redes sociales", agregó.

      El rosario cerró así el mes de mayo, dedicado a la Virgen, y participaron en la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes en los Jardines Vaticanos cerca de 2.000 personas.

      También se conectaron en directo por televisión desde 19 santuarios marianos de todo el mundo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      León XIV pide fin de violencia y paz en rosario mundial
      León XIV pide fin de violencia y paz en rosario mundial

      León XIV pide fin de violencia y paz en rosario mundial

      SLP

      EFE

      Desde 19 santuarios marianos en todo el mundo se unieron en directo para pedir paz y justicia.

      Dron ruso pega en Rumania
      Dron ruso pega en Rumania

      Dron ruso pega en Rumania

      SLP

      AP

      Putin pide pruebas del origenadel artefacto

      Sacan a uno de 5 atrapados en cueva
      Sacan a uno de 5 atrapados en cueva

      Sacan a uno de 5 atrapados en cueva

      SLP

      EFE

      Jefe militar de EU visita Guantánamo
      Jefe militar de EU visita Guantánamo

      Jefe militar de EU visita Guantánamo

      SLP

      EFE