El 67% de Cuba, sin luz

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Cuba sufrirá este sábado otra jornada sin apenas corriente en todo su territorio, apagones que dejarán hasta un 67 % de la isla desconectada a la vez durante el momento de mayor demanda energética, en la tarde-noche, según datos oficiales cotejados por EFE.

La isla se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, en parte por un sistema energético profundamente obsoleto y sin las inversiones precisas durante décadas, una situación agravada desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU.

La situación energética ha escalado a máximos en los últimos meses y lo habitual es que los apagones por falta de capacidad de generación superen las 20 horas seguidas en La Habana diariamente y hasta las 40 horas continuas en las demás provincias. Solo en julio, el país sufrió tres apagones nacionales en una semana, y se registraron récords de cortes eléctricos que desconectaron al 74 % de la isla en una jornada.

En este contexto, la estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.080 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

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Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.120 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.150 MW.