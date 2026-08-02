logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

El 67% de Cuba, sin luz

Por EFE

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
A
El 67% de Cuba, sin luz
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Cuba sufrirá este sábado otra jornada sin apenas corriente en todo su territorio, apagones que dejarán hasta un 67 % de la isla desconectada a la vez durante el momento de mayor demanda energética, en la tarde-noche, según datos oficiales cotejados por EFE.

      La isla se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, en parte por un sistema energético profundamente obsoleto y sin las inversiones precisas durante décadas, una situación agravada desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU.

      La situación energética ha escalado a máximos en los últimos meses y lo habitual es que los apagones por falta de capacidad de generación superen las 20 horas seguidas en La Habana diariamente y hasta las 40 horas continuas en las demás provincias.  Solo en julio, el país sufrió tres apagones nacionales en una semana, y se registraron récords de cortes eléctricos que desconectaron al 74 % de la isla en una jornada. 

      En este contexto, la estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.080 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.120 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.150 MW. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      EU analiza ofensiva militar de EU para forzar a Irán a negociar
      EU analiza ofensiva militar de EU para forzar a Irán a negociar

      EU analiza ofensiva militar de EU para forzar a Irán a negociar

      SLP

      El Universal

      Pentágono considera ataques intensos a infraestructura energética para forzar acuerdos

      El rey de España, indignado por lo ocurrido en Ceuta
      El rey de España, indignado por lo ocurrido en Ceuta

      El rey de España, indignado por lo ocurrido en Ceuta

      SLP

      EFE

      El presidente del Gobierno español pide a Bruselas una reunión extraordinaria para abordar la crisis migratoria

      EU reconoce captura de líder del CJNG
      EU reconoce captura de líder del CJNG

      EU reconoce captura de líder del CJNG

      SLP

      El Universal

      El embajador Ronald Johnson destacó la cooperación entre ambos países

      Acuerda Hamás deponer armas
      Acuerda Hamás deponer armas

      Acuerda Hamás deponer armas

      SLP

      AP

      El grupo aceptó una hoja de ruta siempre que Israel también haga concesiones y retire sus tropas