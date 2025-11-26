Entrega la milicia restos humanos

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza.- Israel anunció el martes que recibió restos humanos que milicianos palestinos entregaron a la Cruz Roja, pero de momento se desconoce si eran de uno de los tres rehenes que permanecen en la Franja de Gaza.

Los restos fueron trasladados a Tel Aviv para pruebas forenses e identificación. Se trata de la entrega más reciente bajo el frágil cese del fuego del mes pasado, que se ha mantenido a pesar de acusación mutua de violaciones.

La Yihad Islámica, un grupo armado palestino, anunció que encontró los restos a principios de esta semana en Nuseirat, un campo de refugiados en el centro de Gaza.

Los milicianos han devuelto los restos de 25 rehenes, un proceso estipulado en la tregua que entró en vigor el 10 de octubre. Los cuerpos restantes pertenecen a dos israelíes y un tailandés. A cambio, Israel ha devuelto los cuerpos de 330 palestinos a Gaza. La mayoría permanece sin identificar.

Bajo la presión israelí para acelerar el proceso, Hamás dice que no ha podido alcanzar todos los restos de los rehenes porque están enterrados bajo los escombros de la ofensiva de dos años de Israel en el territorio palestino. Tel Aviv ha acusado a los milicianos de retrasar el proceso y ha amenazado con reanudar las operaciones militares o retener la ayuda humanitaria si no se devuelven todos los restos.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el retraso en la devolución de los restos equivalía a una violación de la tregua.

Crece el número

de muertos en Gaza

Aunque la lucha diaria se ha detenido en Gaza, el número de muertos continúa aumentando debido a que Israel ataca partes del territorio en respuesta a lo que, afirma, son violaciones de la tregua cometidas por Hamás.

El martes, el Ministerio de Salud de Gaza sostuvo que las fuerzas israelíes mataron a tres personas al este de Jan Yunis, las bajas más recientes entre los palestinos desde el acuerdo de alto al fuego. El ministerio dijo que los cadáveres fueron trasladados a hospitales junto con otros 14 recuperados de debajo de los escombros en las últimas 24 horas. Esto elevó el número de muertos a 345 palestinos desde que el alto al fuego entró en vigor, aseguró el ministerio.

El martes por la noche, el Ejército de Israel dijo haber abatido a cinco milicianos que salieron de un túnel en Rafah, en el sur de Gaza, ya otro que cruzó a una parte controlada por Israel en el norte del enclave y se aproximó a las tropas.

La guerra comenzó con el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que mató a unas 1.200 personas y tomó a más de 250 como rehenes. Casi todos los cautivos o sus restos han sido devueltos en altos el fuego u otros acuerdos.