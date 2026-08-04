Valles sumará tres camiones a la recolección de basura

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CIUDAD VALLES.— El servicio de recolección de basura contará con tres camiones adicionales a partir del próximo 15 de agosto, informó el alcalde David Medina Salazar.

El Ayuntamiento concluyó el proceso para adquirir dos unidades nuevas, las cuales se sumarán a los 10 vehículos que actualmente recorren la ciudad para recolectar los desechos.

Además, fue rehabilitado otro camión que se encontraba fuera de funcionamiento. La unidad se incorporaría a la flotilla junto con los dos vehículos nuevos durante la segunda quincena de agosto.

Con estas incorporaciones, el municipio dispondría de 13 camiones para atender las rutas de recolección.

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