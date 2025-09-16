Escala la tensión entre EU y Venezuela

Washington.- Estados Unidos hundió este lunes en el mar Caribe una segunda lancha que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció el presidente Donald Trump, quien aseguró que los tres ocupantes, a los que calificó de “terroristas”, murieron en el ataque.

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, detalló el mandatario en la plataforma Truth Social.

Trump aseguró que la embarcación se encontraba en aguas internacionales transportando drogas y que, durante el ataque, murieron tres hombres de nacionalidad venezolana, a quienes definió como “terroristas”.

El mandatario agregó que ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidense resultó herido en la operación.

“¡ATENCIÓN! SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, ¡TE VAMOS A CAZAR!”, concluyó.

En posteriores declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, Trump aseguró que el video de la operación, que muestra el momento en el que fue atacada la lancha, demuestra que la embarcación transportaba cargamentos de drogas como cocaína y fentanilo en alta mar.

“Basta con mirar el cargamento que quedó esparcido por todo el océano. Grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes. Tenemos pruebas grabadas porque sabíamos que nos iban a preguntar”, respondió a los periodistas.

Estados Unidos destruyó una primera lancha el pasado 2 de septiembre que, según Washington, transportaba drogas y a once presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha negado.

El segundo ataque se produce en medio del creciente enfrentamiento entre EU y Venezuela a raíz del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.