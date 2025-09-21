logo pulso
Espera Maduro apoyo campesino contra EUA

Por AP

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Espera Maduro apoyo campesino contra EUA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este sábado que confía en que los campesinos se preparen “integralmente” para “tomar las armas” y defender la nación si fuera agredida por Estados Unidos, país que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

“Confío en la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora para que se preparen integralmente y miles, y no exagero si digo millones, de campesinos y campesinas estén preparados para tomar las armas y defender la República Bolivariana de Venezuela si fuera agredida por el imperio norteamericano”, dijo el mandatario en el acto de fundación de esta unión, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro dijo que si Venezuela es “agredida” por Estados Unidos se mantendría “esta patria grande, rebelde, en resistencia prolongada y libre, siempre libre”. “Nuestra lucha es por la paz, como decía el libertador Simón Bolívar”, añadió.

El presidente sostuvo que Venezuela está más unida que nunca para “garantizar la soberanía, la paz y el derecho a la vida y al trabajo”.

“Jamás Venezuela puede ser tocada por el imperio norteamericano, el sagrado suelo de la patria, los sagrados mares de la patria y el sagrado cielo de la patria debemos cuidarlos, en perfecta unión popular, militar, policial”, añadió, en referencia a las actividades de adiestramiento militar en las comunidades del país suramericano.

