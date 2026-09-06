EU bombardea 3 barcos petroleros iraníes

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El Cairo, Egipto.- Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron el sábado que atacaron tres petroleros iraníes después de que buques de guerra de la Marina eran blancos de misiles balísticos y advirtieron que, "de ser necesario, destruirán la limitada y expuesta flota petrolera de Irán". Expertos calificaron el episodio como una peligrosa escalada después de que los ataques previos de Irán tuvieron como objetivo el transporte marítimo comercial.

Los ataques —un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump intentó minimizar el conflicto al calificarlo de "cosa menor"— mantienen un nuevo giro de regreso hacia los combates tras seis meses de una guerra intermitente que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Ambas partes han buscado infligir daño tanto militar como económico, y las negociaciones se han derrumbado.

El comunicado militar indicó que un portaaviones y un destructor de Estados Unidos eludieron "múltiples ataques iraníes no provocados" mientras patrullaban en la región y que ningún integrante del personal estadounidense resultó herido. De momento se desconoce cuándo se dispararon los misiles iraníes. Señaló que dos petroleros iraníes quedaron "inhabilitados de forma permanente" y que el tercero, que iba sin carga, fue destruido.

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La televisión estatal iraní informó la noche del sábado que Irán atacó tres buques petroleros y tres embarcaciones estadounidenses en respuesta a los ataques de Estados Unidos.

Un portavoz del mando militar conjunto de Irán advirtió que los ataques contra buques militares de Estados Unidos serán más severos si las fuerzas estadounidenses siguen interfiriendo con el transporte marítimo iraní, aseguró la televisión estatal.