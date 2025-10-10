logo pulso
Mundo

EU investiga a Tesla tras decenas de accidentes

Por AP

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
Washington.- Los reguladores en Estados Unidos han abierto otra investigación sobre la tecnología de conducción autónoma de Tesla, después de decenas de incidentes en los que sus vehículos se pasaron semáforos en rojo o condujeron por el lado equivocado de la carretera, a veces chocando con otros automóviles y causando lesiones a personas.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras dijo el martes que tiene 58 informes de incidentes de vehículos Tesla que violaron las leyes de seguridad vial mientras operaban en modo de conducción autónoma completa. 

Muchos de los conductores de Tesla dijeron que los automóviles no les dieron ninguna advertencia sobre el comportamiento inesperado.

En agosto, un jurado de Miami determinó que Tesla era parcialmente responsable de un accidente mortal en 2019 en Florida que involucró su tecnología de asistencia al conductor Autopilot —que es diferente de la conducción autónoma completa— y debe pagar a las víctimas más de 240 millones de dólares en daños.

La nueva investigación abarca 2.882.566 vehículos, esencialmente todos los Tesla equipados con tecnología de Conducción Autónoma Completa.

