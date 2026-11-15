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Exigen que se incaute cisterna tras el choque

El Atlantic Asphalt causó al menos 1 millón de dólares en daños a la terminal en Nueva Orleans

Por AP

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Exigen que se incaute cisterna tras el choque
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      Nueva Orleans.- Horas después de que un buque cisterna en Nueva Orleans perdiera el control del timón y se estrellara contra un crucero fluvial atracado en un muelle, el puerto de la ciudad presentó una demanda para asegurarse de que los investigadores federales puedan incautar la embarcación, que pertenece a una filial de una empresa china.

      Los 197 pasajeros y tripulantes del crucero American Heritage sobrevivieron al accidente ocurrido el viernes, al igual que la tripulación del buque tanque.

      Las autoridades informaron que 32 personas fueron trasladadas al hospital, incluidos dos policías que cayeron al río Mississippi cuando el barco se volcó. Sin embargo, ninguna de las lesiones era crítica y ocho personas seguían hospitalizadas el sábado.

      La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) informó que se recuperó el registrador de datos de viaje del buque cisterna. Un equipo de 16 miembros pasará una semana en Nueva Orleans investigando el incidente.

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      John DeLeeuw, miembro de la NTSB, dijo que la agencia espera publicar un informe preliminar en un plazo de 24 a 30 días, y que el informe final de la investigación se espera en 18 a 24 meses.

      En la demanda, presentada por la Junta de Comisionados del Puerto de Nueva Orleans, se indica que el buque tanque Atlantic Asphalt causó al menos 1 millón de dólares en daños a su terminal portuaria.

      El buque cisterna fue remolcado fuera del lugar, pero el retiro del crucero, que permanece recostado de lado contra una terminal en el río Mississippi, podría tomar semanas, dijo a los periodistas el sábado Melanie Burnham, capitana de la Guardia Costera.

      El primer paso es asegurarse de que los 60,500 litros (16,000 galones) de combustible a bordo sean retirados de manera segura, señaló.

      El Atlantic Asphalt es una embarcación de 160 metros (520 pies) de eslora. Tenía como destino final Nueva Orleans, según MarineTraffic, y navegaba bajo la bandera de las Islas Marshall.

      El barco es propiedad de una empresa llamada Nave Shipping SA, registrada en Monrovia, Liberia, según la Organización Marítima Internacional, y fue uno de los demandados en el proceso legal presentado el viernes.

      Nave Shipping es una filial de China State Shipbuilding Corporation, un extenso conglomerado estatal chino, de acuerdo con el rastreador de navegación en vivo MarineTraffic.

      El buque cisterna involucrado en el choque se especializa en transportar grandes cantidades de asfalto y betún, una sustancia semisólida que a menudo se utiliza para la construcción de carreteras y techos, según MarineTraffic.

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