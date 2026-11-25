¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

HANÓI, Vietnam.- Una explosión en un restaurante de hot pot en la capital de Vietnam el martes provocó la muerte de seis personas y dejó más de una docena de heridos, además de daños en viviendas cercanas. Se sospecha que fue provocada por una fuga de gas.

Según un informe en el medio online VnExpress, la explosión registrada de madrugada en Hanói hizo añicos ventanas, agrietó paredes y arrancó persianas metálicas de sus marcos, mientras techos y toldos de lámina acanalada se desplomaron. La explosión dañó casas y sacudió edificios de apartamentos vecinos, y sembró escombros por la calle, agregó.

La policía utilizó equipos especiales para buscar sobrevivientes y maquinaria hidráulica para levantar las pérdidas de concreto, ante la preocupación de que pudiera haber gente atrapada bajo los escombros, ya que el local estaba lleno cuando se produjo la explosión.

Las autoridades han reubicado a residentes de edificios vecinos considerados estructuralmente inseguros, apuntó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La policía de Hanoi señaló que las investigaciones seguían en curso, dijo el medio. Pero los hallazgos preliminares apuntaban a una explosión de gas que derrumbó parte del edificio. Más de 14 personas, incluida una con una lesión cerebral traumática, han sido hospitalizadas, de acuerdo con la publicación.

Lan Phuong, de 26 años, contó a VnExpress que ella y su hermana pequeña se despertaron por la explosión y que la puerta de su balcón salió volando unos tres metros (10 pies).

"Por suerte, en ese momento las dos estábamos cubiertas con mantas y no resultamos gravemente heridas. Pero estábamos aterradas y solo podíamos gritar", declaró.