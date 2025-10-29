Feroz arremetida de Melissa

KINGSTON, Jamaica.- El huracán Melissa azotó el martes el suroeste de Jamaica, causando graves inundaciones, arrancando techos de edificios y provocando la caída de rocas sobre las carreteras, tras tocar tierra como una tormenta catastrófica de categoría 5, uno de los huracanes del Atlántico más fuertes de los que se tiene registro.

Se reportaron pedazos de tierra, caída de árboles y numerosos cortes de energía luego de que Melissa tocó tierra cerca de New Hope, con vientos de 295 km/h (185 mph). Las autoridades advirtieron que los trabajos de limpieza y la evaluación de los daños podrían tomar tiempo.

“No hay infraestructura en la región que pueda soportar una tormenta de categoría 5”, afirmó el primer ministro, Andrew Holness. “La pregunta ahora es la velocidad de la recuperación. Ese es el desafío”.

Una inundación dejó atrapadas a por lo menos tres familias en sus viviendas en la comunidad de Black River, en el oeste de Jamaica, pero las cuadrillas no pudieron ayudarlas debido a lo peligroso de las condiciones, dijo Desmond McKenzie, vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de Jamaica.

“Los techos volaban”, manifestó. “Esperamos y rezamos para que la situación se calme y podamos llegar a esas personas”.

Señaló que se reportaron extensos daños en la jurisdicción suroriental de St. Elizabeth, que, según dijo, “está bajo el agua”.

McKenzie señaló que no hay informes confirmados de muertes y enfatizó que era demasiado pronto para hablar sobre la magnitud de los daños porque el huracán —el más fuerte que ha golpeado la isla desde que se comenzó a llevar registros hace 174 años— aún azotaba el país.