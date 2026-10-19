Cuestiona Villa Gutiérrez cifras de Cruz Roja sobre siniestros viales

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, cuestionó las cifras de la Cruz Roja Mexicana sobre el aumento de servicios de emergencia por siniestros viales, al señalar que es necesario revisar qué tipo de atenciones contabiliza la institución y compararlas con los registros de la Policía Vial.

La Cruz Roja reportó que los servicios de emergencia por accidentes viales pasaron de entre 420 y 430 al mes a un rango de 600 a 650 durante los últimos cuatro o cinco meses. De ese total, alrededor de 50 servicios mensuales corresponden a personas prensadas en vehículos. Sin embargo, Villa Gutiérrez sostuvo que no todas las atenciones de la institución necesariamente corresponden a siniestros viales, pues también pueden derivarse de atropellamientos o lesiones relacionadas con incidentes de tránsito.

"Nosotros traemos un promedio por semana, más o menos unos 15, 16 eventos atendidos por cuestiones de siniestros viales", afirmó el funcionario, quien planteó la necesidad de revisar con la Cruz Roja el origen de sus estadísticas y determinar si los datos corresponden únicamente a la capital o incluyen a otros municipios de la zona metropolitana.

El secretario identificó a la avenida Salvador Nava como uno de los puntos con mayor incidencia de siniestros viales y señaló el uso del teléfono celular como el principal factor de riesgo, seguido del exceso de velocidad.

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Indicó que la Policía Vial despliega patrullas para reducir la velocidad en determinados horarios, principalmente durante las horas pico, entre las 7:30 y las 9:00 de la mañana, así como durante el regreso a casa para comer, cuando los conductores suelen distraerse con el celular.

Villa Gutiérrez agregó que los choques por alcance, que calificó como siniestros menores o "lamineros", forman parte de los incidentes que atiende la corporación. También defendió el programa de conducción segura, mediante el cual se retira de circulación a conductores que manejan bajo los efectos del alcohol.

Como referencia, señaló que en los reportes recientes se ha identificado un promedio de entre 15 y 16 personas en estado de ebriedad al volante. Aseguró que, hasta el momento, no han registrado personas fallecidas en los siniestros a los que se refirió.