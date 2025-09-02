Gaza vive nueva noche de terror

Deir Al Balah, Franja de Gaza.- Israel lanzó ataques en toda la Franja de Gaza el lunes, matando al menos a 31 personas mientras continúa con una gran ofensiva en la ciudad más grande del territorio, según funcionarios de salud.

Mientras tanto, destacados académicos del genocidio se unieron a otros grupos de derechos humanos para acusar a Israel de genocidio , denuncias que rechaza vehementemente.

Los bombardeos han resonado en Ciudad de Gaza desde que Israel la declaró zona de combate la semana pasada. En las afueras de la ciudad y en el campo de refugiados de Jabaliya, los residentes han observado robots cargados de explosivos demoliendo edificios.

“Otra noche despiadada en Ciudad de Gaza”, afirmó Saeed Abu Elaish, un médico nacido en Jabaliya que se refugia en el lado noroeste de la ciudad.

Los hospitales en Gaza informaron que al menos 31 personas murieron por fuego israelí el lunes, más de la mitad de ellas mujeres y niños. Al menos 13 personas murieron en la Ciudad de Gaza, donde Israel ha llevado a cabo varias incursiones a gran escala desde que milicianos liderados por Hamás atacaron el sur de Israel para iniciar la guerra el 7 de octubre de 2023.

Los residentes de Ciudad de Gaza, muchos desplazados por la guerra en múltiples ocasiones, ahora enfrentan la doble amenaza de combate y hambre. La principal autoridad mundial en crisis alimentarias dijo el mes pasado que estaba en medio de una hambruna, una crisis impulsada por los combates en curso y el bloqueo de Israel, magnificada por el desplazamiento masivo repetido y el colapso de la producción de alimentos.

Acusan genocidio

La organización profesional más grande de académicos que estudian el genocidio dijo el lunes que Israel está cometiendo genocidio en Gaza.

Israel, que fue establecido tras el Holocausto, en el que 6 millones de judíos europeos y otros fueron asesinados, rechaza vehementemente la acusación. Dice que toma todas las medidas para evitar dañar a los civiles y está librando una guerra de autodefensa después del ataque de Hamás en 2023, que Israel dice que fue en sí mismo un acto genocida.

La Asociación Internacional de Académicos del Genocidio, que tiene alrededor de 500 miembros en todo el mundo, incluidos varios expertos en el Holocausto, se unió a otras importantes organizaciones de derechos humanos, incluidos dos grupos israelíes, para aplicar el término a la conducta de Israel en tiempos de guerra.

“Las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio”, así como con crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, según la resolución del grupo, que fue apoyado por el 86% de los que votaron. La organización no publicó los detalles de la votación.

“Las personas que son expertas en el estudio del genocidio pueden ver esta situación por lo que es”, explicó Melanie O’Brien, presidenta de la organización y profesora de derecho internacional en la Universidad de Australia Occidental, a The Associated Press.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel lo calificó como “una vergüenza para la profesión legal y para cualquier estándar académico”. Dijo que la determinación estaba “totalmente basada en la campaña de mentiras de Hamás”.