Protestas en EU por el Día del Trabajo

Miami, Flo.- Decenas de miles de personas participaron este lunes en más de mil protestas contra el presidente estadounidense, Donald Trump, con motivo del Día del Trabajo en Estados Unidos, y acusan al magnate de favorecer a las grandes fortunas en detrimento de la clase trabajadora.

La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales convocó más de mil protestas por todo el país, especialmente en los estados demócratas de California, Nueva York e Illinois, bajo el lema ‘Los trabajadores por encima de los multimillonarios”.

El propósito de las manifestaciones es detener lo que consideran “la toma de poder” por parte de las grandes fortunas, para lo que reclaman un aumento de la financiación de los servicios públicos, de la inversión en las personas en lugar de en guerras y la protección del sistema educativo.

Una de las mayores movilizaciones tiene lugar en la ciudad de Chicago, donde esta fecha festiva coincide con un momento de especial tensión por la posible militarización de la urbe por parte del Gobierno de Estados Unidos.

“Esto no es una democracia”, se escuchó corear a varios de los manifestantes, mientras bailaban al ritmo de la música y avanzaban sosteniendo pancartas o carteles.

Uno de ellos, sostenido por un hombre, decía: “No a las tropas en Chicago”, mientras que otro que portaba una mujer decía: “Paren las deportaciones, defiendan a los migrantes”, dejando claro que ambos asuntos se habían mezclado con las protestas.