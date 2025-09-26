“Haití, en guerra por las pandillas”

Puerto Príncipe, Haití.- Uno de los líderes de Haití pidió el jueves al mundo que ayude a su atribulado país caribeño a luchar contra lo que él caracterizó como una guerra contra la implacable violencia de las pandillas y el hambre generalizada.

Laurent Saint-Cyr, jefe del consejo presidencial de transición de Haití, se dirigió a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, diciendo que se necesitaba una acción inmediata porque la gente estaba muriendo diariamente en todo Haití.

“A solo cuatro horas de vuelo desde aquí, se está desarrollando una tragedia humana”, afirmó. “Cada día, vidas inocentes se extinguen... Enteros vecindarios están desapareciendo”.

“Es importante decir esto: Haití está experimentando una guerra, una guerra entre criminales que quieren imponer la violencia como orden social y una población armada que lucha por la dignidad humana y la libertad”, expresó Saint-Cyr.

La violencia entre las pandillas del país y la policía, así como con grupos de autodefensas, ha dejado más de 3.100 personas muertas de enero a junio, con otras 1.189 heridas, según informa la ONU.

El caos ha desplazado a más de 1,3 millones de personas en todo Haití en los últimos años, mientras que más de la mitad de los casi 12 millones de habitantes probablemente experimentarán hambre severa durante la primera mitad del año.

El año pasado, una misión respaldada por la ONU y liderada por policías kenianos lanzó operaciones en Haití destinadas a ayudar a la policía local a luchar contra las pandillas.

Pero ha pasado más de un año, y la misión todavía tiene menos de 1.000 efectivos, muy por debajo de los 2.500 previstos, y unos 112 millones de dólares en su fondo fiduciario, aproximadamente el 14% de los 800 millones de dólares estimados necesarios al año.