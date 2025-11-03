Hamás entrega otros 3 cuerpos

Jerusalén.- Israel anunció el domingo que recibió los restos de tres rehenes que habían sido entregados desde Gaza, los cuales serán examinados por expertos forenses, en momentos en que un frágil alto el fuego de un mes de antigüedad se mantiene.

Hamás emitió un comunicado horas antes en el que indicaba que los restos fueron localizados el domingo en un túnel del sur de la Franja de Gaza.

Desde que el alto al fuego en Gaza entró en vigor el 10 de octubre, los milicianos palestinos han liberado los restos de 17 rehenes, y quedaban 11 restantes en Gaza antes de la entrega del domingo.

Los milicianos han liberado uno o dos cuerpos cada pocos días. Israel ha instalado un progreso más rápido, y en ciertos casos ha manifestado que los restos no pertenecen a ningún rehén. Hamás ha dicho que el trabajo se complica por la devastación generalizada.

Israel, a su vez, ha estado liberando los restos de 15 palestinos por cada cuerpo de un rehén israelí que sea devuelto.

No está claro si los palestinos devueltos murieron en Israel durante el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, fallecieron bajo custodia israelí o fueron recuperados de Gaza durante la guerra.

El intercambio ha sido la parte central de la fase inicial del alto el fuego mediado por Estados Unidos. El plan de 20 puntos incluye la formación de una fuerza internacional de estabilización de socios árabes y otros que trabajarían con Egipto y Jordania para vigilar las fronteras de Gaza y garantizar que se respete el alto el fuego.

Varias naciones han mostrado interés en participar en una fuerza de paz, pero han pedido un mandato claro del Consejo de Seguridad de la ONU antes de comprometer tropas.

Otras preguntas difíciles incluyen el desarme de Hamás y la gobernanza de Gaza tras el fin de la guerra, así como cuándo y cómo se incrementará la entrega de ayuda humanitaria.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró el domingo anterior que “todavía hay focos de Hamás” en partes de Gaza controladas por fuerzas israelíes.

“En realidad hay dos en Rafah y Jan Yunis, y serán eliminados”, dijo Netanyahu.