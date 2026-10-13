Hay acuerdo en Ucrania porque yo lo dije: Trump

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiso asegurar este lunes que la tregua energética entre Rusia y Ucrania que él mismo anunció en la víspera está plenamente en vigor, pese a que Moscú ni siquiera ha confirmado su postura al respecto.

"Han alcanzado un acuerdo porque yo he dicho que han alcanzado un acuerdo", respondió Trump a periodistas en el exterior de la Casa Blanca.

Al ser preguntado por la posibilidad de que el Kremlin haya violado dicha tregua, el republicano dijo no tener constancia de ello. "Lo único que sé es que Zelenski y Putin tienen que reunirse y poner fin a esa guerra ridícula", añadió el mandatario estadounidense, que el domingo anunció que ambos países habían acordado suspender de inmediato los ataques contra sus infraestructuras energéticas en un momento en que las acometidas de Kiev contra las refinerías rusas han encarecido el diésel a nivel global.

Sin embargo, su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, reaccionó con sorpresa al anuncio, aunque ha dicho estar abierto a un alto el fuego energético, mientras que el Kremlin no ha querido aclarar siquiera su postura al respecto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras, una mujer murió y al menos otras cinco personas resultaron heridas después de que un dron ruso impactara un edificio residencial de 25 pisos en el distrito de Darnytskyi de Kiev la noche del lunes.