Hay combates en RDC, pese a acuerdo

Goma, RDC.- Residentes del este de la República Democrática del Congo denunciaron que los combates se han intensificado en la región pese a un acuerdo de paz que fue firmado por los presidentes congoleños y ruandés en Washington, DC, con la presencia del mandatario estadounidense Donald Trump.

Los presidentes Félix Tshisekedi del Congo y Paul Kagame de Ruanda se reunieron con Trump el jueves para firmar un acuerdo de amplio alcance que intenta detener la guerra en curso entre las fuerzas armadas congoleñas y el grupo rebelde M23 respaldado por Ruanda en la región oriental del Congo.

Pero los residentes afirmaron el viernes que los combates se han intensificado en los últimos días, siendo la ciudad de Kamanyola, cerca de las fronteras con Ruanda y Burundi, la más afectada.

“Las personas están huyendo; están dejando los barrios donde caen las bombas para ir a áreas consideradas tranquilas, y otros están huyendo hacia Ruanda”, dijo Urbain Dunia, residente de Kamanyola, a The Associated Press por teléfono el viernes.

El portavoz del M23, Lawrence Kanyuka, culpó al ejército congoleño.

“Es la coalición gobernante la que continúa bombardeándonos. Siempre les he dicho que este régimen nunca respeta los acuerdos”, señaló.