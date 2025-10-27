Rusia ha probado misil con capacidad nuclear

Moscú, Rusia.- Rusia probó un nuevo misil de crucero propulsado y con capacidad nuclear, diseñado para confundir las defensas existentes, y se acercó más a desplegarlo en sus fuerzas, afirmó el presidente ruso Vladímir Putin en declaraciones divulgadas el domingo.

El anuncio, que siguió a años de pruebas del misil Burevestnik, forma parte de un mensaje nuclear del Kremlin, que ha resistido la presión occidental para un alto el fuego en Ucrania y ha advertido firmemente a Estados Unidos y otros aliados de la OTAN contra sancionar ataques en el interior de Rusia con armas occidentales de mayor alcance.

Un video publicado por el Kremlin mostraba a Putin, vestido con uniforme de camuflaje, reuniéndose con altos mandos militares rusos. Las imágenes mostraron al general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, informando al presidente ruso que el Burevestnik recorrió 14,000 kilómetros en una prueba clave el martes.

Asimsimo, Gerasimov dijo que el Burevestnik, el nombre en ruso del ave marina conocida como país de Wilson, estuvo 15 horas en el aire, y añadió que “eso no es el límite”.

Poco se sabe sobre el Burevestnik, que fue nombrado en clave Skyfall por la OTAN, y muchos expertos occidentales se han mostrado escépticos al respecto, señalando que un motor nuclear podría ser altamente poco confiable.