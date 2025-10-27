Cerca, acuerdo comercial EU-China

Kuala Lumpur, Malasia.- Un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China está más cerca, afirmaron el domingo funcionarios de las dos economías más grandes del mundo, ya que alcanzaron un consenso inicial para que el presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping busquen finalizarlo durante su reunión de alto riesgo.

Cualquier acuerdo será un alivio para los mercados internacionales, incluso si no aborda problemas subyacentes relacionados con los desequilibrios de fabricación y el acceso a chips de computadora de última generación.

Beijing limitó recientemente las exportaciones de elementos de tierras raras necesarias para tecnologías avanzadas, y Trump respondió amenazando con aranceles adicionales sobre productos chinos. Las posibilidades de un conflicto en expansión incrementan el riesgo de debilitar el crecimiento económico mundial.

El principal negociador comercial de China, Li Chenggang, dijo a los periodistas que las dos partes habían alcanzado un “consenso preliminar”, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que había “un marco muy exitoso”.

Trump también mostró confianza en que un acuerdo está al alcance, diciendo que las autoridades chinas “quieren hacer un trato y nosotros queremos hacer un trato”. El presidente republicano se reunirá con Xi el jueves en Corea del Sur.