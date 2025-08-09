Identifican a tres víctimas del 11/S

Nueva York.- Los restos de tres víctimas de los atentados del 11 de septiembre en EU han sido identificados recientemente, dijeron las autoridades esta semana, gracias a que la tecnología de ADN sigue logrando avances graduales en el esfuerzo de casi un cuarto de siglo por devolver los restos de los fallecidos a sus seres queridos.

Las autoridades de la ciudad de Nueva York anunciaron el jueves que habían identificado los restos de Ryan D. Fitzgerald, un comerciante de divisas de 26 años; Barbara A. Keating, una ejecutiva jubilada de una organización sin fines de lucro de 72 años; y otra mujer cuyo nombre las autoridades mantuvieron en privado a petición de su familia.

Fueron identificados a través de pruebas de ADN ahora mejoradas de restos diminutos encontrados hace más de 20 años entre los escombros del World Trade Center tras los ataques de aviones secuestrados por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001, dijo la oficina forense de la ciudad.

El jefe de los médicos forenses, el doctor Jason Graham, afirmó en un comunicado que “cada nueva identificación testifica la promesa de la ciencia y el esfuerzo continuo hacia las familias a pesar del paso del tiempo. Continuamos este trabajo como nuestra forma de honrar a los perdidos”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Paul Keating, hijo de Keating, dijo a los medios que estaba asombrado por el esfuerzo perdurable. “Es simplemente una hazaña increíble, un gesto”, comentó al New York Post. Dijo que el material genético de parte del cepillo de su madre se comparó con muestras de ADN de familiares. “Un fragmento de la tarjeta bancaria de su madre fue el único otro rastro de ella que se recuperó de los escombros”.

En total, casi 3.000 personas murieron cuando los secuestradores estrellaron aviones contra las torres gemelas del centro de comercio, el Pentágono y un campo en el suroeste de Pensilvania el 11 de septiembre. La gran mayoría de las víctimas, más de 2.700, perecieron en el centro de comercio.