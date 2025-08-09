Trump se reunirá con Putin el 15

Washington.- El presidente de EU, Donald Trump, afirmó que se reunirá el próximo viernes con el mandatario ruso, Vladímir Putin, en Alaska para discutir el fin de la guerra en Ucrania, un posible hito después de expresar frustración durante semanas por la falta de avances para detener los combates.

Hablando inicialmente con periodistas en la Casa Blanca, Trump se negó a decir exactamente cuándo o dónde se reuniría con Putin, pero que planeaba anunciar una ubicación pronto. Más tarde, en redes sociales, anunció lo que llamó una “reunión muy esperada” que ocurriría el 15 de agosto en Alaska. El Kremlin aún no ha confirmado los detalles.

De llevarse a cabo, sería la primera cumbre entre Estados Unidos y Rusia desde 2021, cuando el expresidente Joe Biden se reunió con Putin en Ginebra. También sería un hito significativo para la pretensión de Trump de poner fin a la guerra en Ucrania, aunque no hay garantía de que detenga los combates, ya que Moscú y Kiev siguen muy alejados en sus condiciones para la paz.

Aun así, Trump dijo creer que “el presidente Putin quiere paz, y Zelenski quiere paz”. Añadió que “para ser justos con el presidente Zelenski, recibir todo lo que necesita, asumiendo que logramos algo”.

Por su parte, las fuerzas armadas ucranianas están sumidas en intensas batallas a lo largo de la línea del frente de 1.000 kilómetros (620 millas). La zona metropolitana de la ciudad de Pokrovsk, en la provincia oriental de Donetsk, es la más castigada, ya que Rusia busca abrirse paso desde allí hacia la vecina región de Dnipropetrovsk. Ucrania sufre una importante escasez de efectivo.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 30 drones de ala fija ucranianos sobre cinco regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.